У Донецькій області продавчиня місцевої продуктової крамниці купила через інтернет дві підроблені довідки з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус.

За даними Донецької обласної прокуратури, у листопаді 2021 року 48-річна жителька міста Торецьк хотіла пройти стажування у продуктовому магазині.

Вона купила через інтернет дві фальшиві Covid-довідки про відсутність хвороби, нібито виданими однією з медичних установ регіону.

Коли працівники поліції прийшли до торговельного закладу, щоб перевірити виконання протиепідемічних обмежень, то жінка пред’явила їм псевдодокумент.

Згодом після проведення огляду продавчиня крамниці віддала поліцейським підроблені Covid-довідки.

48-річній жінці повідомили про підозру за частиною 4 (Використання завідомо підробленого документа) статті 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України за процесуального керівництва Бахмутської окружної прокуратури.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає штраф розміром до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт до шести місяців або обмеження волі до двох років. Досудове розслідування триває.

Фото: Донецька обласна прокуратура