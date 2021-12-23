Сергей Токарев и KSE открывают университет для айтишников

Уже первого сентября следующего года украинские студенты начнут учебу в SET University – новом технологическом университете. Его открывают Сергей Токарев, Founding Partner Roosh, вместе с Киевской школой экономики.

Они уверены, что благодаря университету уже через несколько лет Украина пополнится десятком новых стартапов и тысячами рабочих мест. Почему?

Все дело в особенном подходе – выпускники будут презентовать стартап вместо скучного диплома, а преподаватели – инвестировать в проекты студентов.

Рассказываем в подробностях, как устроен SET University, и когда можно нести документы.

Что такое SET University

Аббревиатура SET в названии университета расшифровывается как Science, Entrepreneurship, Technology.

Она отражает ценности и миссию университета – готовить будущих новаторов к тому, как изменить мир с помощью науки, предпринимательства и технологий.

Университет нацелен на подготовку не просто IT-специалистов, а IT-предпринимателей.

— Моя глобальная цель – изменить мышление в украинской технологической отрасли с аутсорсингового на продуктовое и создать новую экономику. Генерировать идеи, создавать технологии и проекты внутри страны, – рассказывает Сергей Токарев.

Помимо теории, студенты университета будут на практике учиться питчить идеи, разрабатывать бизнес-планы и запускать свои стартапы.

Для этого в университете создан Startup Garage – похожий действует в Стэнфорде и других иностранных вузах. Создание идеи или запуск стартапа будет и частью дипломной работы магистров.

Самые успешные стартапы студентов получат инвестирование от венчурной студии на базе университета.

Также студенты смогут работать над реальными кейсами IT-компаний и проходить стажировки в топовых украинских и международных компаниях.

Зачем еще один университет

Несмотря на то, что все хотят войти в айти и, казалось бы, каждый второй украинец уже работает в этой индустрии, квалифицированных специалистов критически не хватает.

Сейчас украинской IT-отрасли недостает от 50 до 100 тыс. IT-кадров. При том, что ежегодно она растет на 25-30% и имеет потенциал роста до 50-60%.

Но одно дело – количество, а другое – качество этих специалистов. Согласно опросу от компании Gradus, около 80% представителей IT-индустрии считают, что молодым украинцам для запуска стартапа не хватает понимания, как создается и развивается бизнес, а также понимания, как привлекать инвестиции.

А 86,7% компаний приходится дополнительно учить молодых спецов-выпускников технических вузов, поскольку те не готовы к работе над реальными проектами.

SET University планирует решить эту проблему. Основатели вуза ставят перед собой цель – 100% трудоустройство выпускников.

Кто и что будет преподавать

Сейчас университет изучает запросы IT-бизнеса и студентов, чтобы составить финальный список учебных направлений.

Среди рассматриваемых дисциплин: искусственный интеллект, наука о данных, кибербезопасность и другие. Это отрасли, на которые уже есть огромный запрос, который в силу объективных причин пока не в силах покрыть образовательная система

Преподавать в SET University будут лучшие профессоры-теоретики и опытные практики из IT-бизнеса: топ-менеджеры IT-компаний, ведущие инженеры и другие IТ-специалисты из лучших украинских и международных компаний.

Кто сможет учиться

Учитывая уровень SET University, можно предположить, что обучение в вузе доступно немногим. Но это не так.

Как и у всех вузах, в SET University можно будет учиться на контракте. Его стоимость будет приблизительно равна стоимости программ в Киевской школе экономики.

Также студенты могут получить гранты и стипендии на обучение от Сергея Токарева и доноров университета – компаний, частных инвесторов, организаций и фондов.

Однако большинство студентов планируют обучать по модели income share agreement.

Студенты будут подписывать договор и оплачивать обучение процентом от своей зарплаты в IТ-компании в течение нескольких лет после окончания университета. Таким образом, в самом лучшем результате будут заинтересованы и студенты, и преподаватели.

Как создавался SET University

Сергей Токарев уже много лет работает с инвестициями и технологическим сектором – в его портфеле более ста проектов, включая Reface.

Нехватку специалистов он ощутил на примере собственного бизнеса и портфельных компаний. Токарев понимал, что этот дефицит восполнит только качественное образование и именно оно даст фундамент для создания мощного IT-хаба Восточной Европы в Украине.

Идею университета бизнесмен вынашивал несколько лет.

В 2021-ом году для создания SET University он решил привлечь КШЕ, потому что этот вуз выпускает первоклассных специалистов уже несколько десятков лет.

В КШЕ преподают профессоры, которые закончили иностранные вузы и имеют огромный практический опыт, а в Академическом совете КШЕ заседает Нобелевский лауреат Роджер Майерсон.

КШЕ – один из лучших экономических вузов Украины. Но теперь стране нужен самый лучший IT-университет. Так и появился SET University.

— Мы не хотим создавать учреждение, которое бы вписывалось в старую образовательную систему. Мы покажем пример, какими должны быть университеты в IТ, и таким образом изменим систему, — отмечает президент Киевской школы экономики, Министр развития экономики, торговли и сельскго хозяйства Украины в 2019-2020 гг. Тимофей Милованов.

Что дальше

Университет уже официально презентовали 7 декабря в КВЦ Парковый. Свою поддержку вузу высказали многие представители IT-бизнеса, а также чиновники, включая Вице-премьер-министра — Министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

В марте 2022 года университет запускает бесплатные онлайн-курсы по подготовке к ВНО по математике.

С июля можно уже подавать документы: 1 июля – абитуриенты смогут зарегистрироваться в электронном кабинете и загрузить документы для поступления, а 14 июля – начинается прием заявлений и документов от абитуриентов.

В августе университет подписывает контракты с поступившими, а 1 сентября – начинается обучение.

Сергей Токарев верит, что SET University изменит всю украинскую IT-индустрию и послужит примером для других вузов.

— Мы хотим, чтобы университет стал открытой платформой для всех участников IT-рынка. Чтобы компании присылали своих специалистов и они делились знаниями, чтобы они приходили за нашими выпускниками. Чтобы государство приходило и ставило стратегические задачи. Чтобы все крутилось вокруг технологий и каждый участник рынка имел отношение к университету, – рассказывает Токарев.

По его словам, Украина имеет все шансы стать крупным технологическим центром, где будут появляться десятки единорогов, и куда будут релокейтиться иностранные компании. И SET University сделает все возможное, чтобы стать для этого образовательным фундаментом.