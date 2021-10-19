Сергей Токарев: проект Наука – это она популяризирует Украину в мире

Просветительский арт-проект Наука – это она, рассказывающий о двенадцати выдающихся украинских женщин-ученых, становится международным.

Одноименная выставка портретов женщин-ученых уже посетила десятки городов и сел Украины, достигла Берлина и Брюсселя. Оттуда она отправляется в путешествие рядом иностранных государств.

О цели проекта и планах на его дальнейшее развитие рассказал инициатор Наука – это она, инвестор и соучредитель технологической компании Roosh Сергей Токарев.

Просветительская миссия

Идея создания выставки Наука – это она возникла внезапно. Впрочем, она имела под собой основания.

— Мы провели опрос – сколько женщин-ученых вы можете вспомнить? Большинство не продвинулась дальше упоминания о Марии Кюри. В тот момент мы решили: наша миссия – исправить эту ситуацию, – рассказывает Сергей Токарев.

Содержание проекта придумали сразу: открыть широкой публике двенадцать представительниц украинской науки, которые сделали весомый вклад в ее развитие.

Таким образом сделать их ролевыми моделями для юных девушек, которые затрудняются в выборе профессии в сфере STEM из-за распространенных стереотипов, будто это не женское дело.

Чтобы раскрыть этот смысл, организаторы объединили текстовое с визуальным. Известные украинские иллюстраторы, среди которых Сергей Майдуков, нарисовали портреты героинь проекта. А чтобы под каждым портретом была оригинальная подпись, которая бы раскрывала жизненный и профессиональный путь каждой из них, – объявили всеукраинский конкурс эссе об этих учёных для девушек от 14 до 21 года.

Победные эссе, которые рассказывают о женщинах-ученых и лучше передают эмоцию авторов относительно выбранных героинь, стали частью экспозиции Наука – это она.

— Мы хотели создать выставку такой, чтобы молодежь стремилась ее увидеть, познакомиться с историями ее героинь, – без какого-либо принуждения со стороны учителей или родителей, – говорит инициатор Наука — это она.

Признание в Украине

Выставку официально представили 10 июня в Киеве при участии Первой леди Украины Елены Зеленской. Презентацию сопровождал благотворительный аукцион. На мероприятии собирали средства на обучение победительницам конкурса эссе. Сумма благотворительного сбора превысила $40 тис.

Далее выставка отправилась по городам Украины. Первыми стали города Востока Украины – Запорожье, Кривой Рог и Мариуполь. Далее организаторы Наука – это она посетили Полтаву, Хмельницкий и Львов. Всего экспозицию показали в более чем десяти городах.

Параллельно организаторы проекта на запрос общественных учреждений – школ, библиотек, других общественных учреждений – рассылали бесплатные экземпляры экспозиции Наука – это она для проведения самостоятельной выставки. Так внутриукраинская география проекта расширилась в разы.

— Сначала мы планировали раздать 300 экземпляров. Однако спрос был невероятным. Настолько, что запросы поступали и после того, как все три сотни экземпляров закончились. Поэтому мы решили увеличить количество заявок, на которые можем откликнуться, только бы побольше юных посетителей получили возможность вдохновиться выставкой, – рассказывает Сергей Токарев.

Международный успех

Успех выставки натолкнул организаторов на мысль показать ее за рубежом. Уже в сентябре первой страной, которая увидела Наука – это она, стала Германия. Там экспозицию продемонстрировали в рамках Дней Украины в Берлине и Бранденбурге.

Далее выставка отправится в Брюссель. В Бельгии ее можно будет увидеть с 26 октября. Выставка расположится в Посольстве Украины в Королевстве Бельгия. Следующей страной, куда отправится экспозиция, станут Нидерланды.

Портреты и истории украинских женщин-ученых продемонстрируют в Гаагском университете прикладных наук. После выставку примет Великобритания. Наука – это она будет путешествовать по украинским школам и другим учреждениям Туманного Альбиона. Сейчас уточняются даты проведения выставки в Болгарии.

— Интересно, что перевод текстов эссе на болгарский язык осуществили студентки-болгаристки 4-го курса Львовского национального университета и студентки-украинистки 5-го курса Софийского университета в рамках Международного проекта Украинско-болгарская переводческая мастерская. Таким образом выставка уже соединила наши страны в плодотворной коллаборации, – отметил Сергей Токарев.

В следующем году выставку покажут во Франции. Открытие запланировано в феврале в зале штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже. Экспозицию смогут увидеть представители всех стран-делегатов и другие посетители.

В том же месяце Наука – это она пересечет океан. Ее покажут в США. Там выставку будет сопровождать международная панельная дискуссия о женщинах в науке.

Все мероприятия проходят при поддержке посольств Украины в соответствующих странах.

Проект Наука – это она реализуется благотворительной образовательной инициативой STEM is FEM при поддержке Детского фонда ООН в Украине (ЮНИСЕФ) и ООН Женщины в Украине в рамках глобальной кампании ООН Поколение равенства.