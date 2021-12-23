Сергій Токарєв та KSE відкривають університет для айтішників

Вже першого вересня наступного року українські студенти розпочнуть навчання у SET University – новому технологічному університеті.

Його відкривають Сергій Токарєв, Founding Partner Roosh, разом із Київською школою економіки.

Вони впевнені, що завдяки університету вже за кілька років Україна поповниться десятком нових стартапів та тисячами робочих місць. Чому?

Вся справа в особливому підході – випускники презентуватимуть стартап замість нудного диплома, а викладачі – інвестуватимуть у проекти студентів.

Розповідаємо у подробицях, як влаштований SET University, і коли можна нести документи.

Що таке SET University

Абревіатура SET у назві університету розшифровується як Science, Entrepreneurship, Technology.

Вона відображає цінності та місію університету – готувати майбутніх новаторів до того, як змінити світ за допомогою науки, підприємництва та технологій. Університет націлений на підготовку не просто IT-фахівців, а IT-підприємців.

– Моя глобальна мета – змінити мислення в українській технологічній галузі з аутсорсингового на продуктове та створити нову економіку. Генерувати ідеї, створювати технології та проекти всередині країни, – розповідає Сергій Токарєв.

Крім теорії, студенти університету на практиці навчатимуться пітчити ідеї, розробляти бізнес-плани і запускати свої стартапи.

Для цього в університеті створено Startup Garage – схожий діє у Стенфорді та інших іноземних вишах. Створення ідеї або запуск стартапу буде частиною дипломної роботи магістрів.

Найуспішніші стартапи студентів отримають інвестування від венчурної студії на базі університету.

Також студенти зможуть працювати над реальними кейсами IT-компаній та проходити стажування у топових українських та міжнародних компаніях.

Навіщо ще один університет

Незважаючи на те, що всі хочуть увійти в айті і, начебто, кожен другий українець уже працює в цій індустрії, кваліфікованих фахівців критично не вистачає.

Зараз українській IT-галузі бракує від 50 до 100 тис. IT-кадрів. Водночас щорічно вона зростає на 25-30% і має потенціал росту до 50-60%.

Але одна справа – кількість, а інша – якість цих спеціалістів. Згідно з опитуванням від компанії Gradus, близько 80% представників IT-індустрії вважають, що молодим українцям для запуску стартапу не вистачає розуміння, як створюється та розвивається бізнес, а також розуміння, як залучати інвестиції.

А 86,7% компаній доводиться додатково навчати молодих спеців-випускників технічних вузів, оскільки ті не готові до роботи над реальними проектами.

SET University планує вирішити цю проблему. Засновники вишу ставлять собі за мету 100% працевлаштування випускників.

Хто і що викладатиме

Наразі університет вивчає запити IT-бізнесу та студентів, щоб скласти фінальний список навчальних напрямків.

Серед цих дисциплін: штучний інтелект, наука про дані, кібербезпека та інші. Це галузі, на які вже є величезний запит, який через об’єктивні причини поки не в змозі покрити освітня система.

Викладатимуть у SET University найкращі професори-теоретики та досвідчені практики з IT-бізнесу: топ-менеджери IT-компаній, провідні інженери та інші ІТ-фахівці з топових українських та міжнародних компаній.

Хто навчатиметься

Враховуючи рівень SET University, можна припустити, що навчання у вузі доступне небагатьом. Але це не так.

Як і у всіх вузах, у SET University можна буде навчатися на контракті. Його вартість приблизно дорівнює вартості програм у Київській школі економіки.

Також студенти можуть отримати гранти та стипендії на навчання від Сергія Токарєва та донорів університету – компаній, приватних інвесторів, організацій та фондів.

Проте більшість студентів планують навчати за моделлю income share agreement. Студенти підписуватимуть договір та оплачуватимуть навчання відсотком від своєї зарплати в ІТ-компанії протягом кількох років після закінчення університету.

Таким чином, у найкращому результаті будуть зацікавлені і студенти, і викладачі.

Як створювався SET University

Сергій Токарєв вже багато років працює з інвестиціями та технологічним сектором – у його портфелі понад сто проектів, включаючи Reface. Нестачу фахівців він відчув на прикладі власного бізнесу та портфельних компаній.

Токарєв розумів, що цей дефіцит заповнить лише якісна освіта і саме вона дасть фундамент для створення потужного ІТ-хабу Східної Європи в Україні. Ідею університету бізнесмен виношував кілька років.

У 2021-му році для створення SET University він вирішив залучити КШЕ, тому що цей виш випускає першокласних фахівців уже кілька десятків років.

У КШЕ викладають професори, які закінчили іноземні виші та мають величезний практичний досвід, а в Академічній раді КШЕ засідає Нобелівський лауреат Роджер Майєрсон.

КШЕ – один із найкращих економічних вузів України. Але тепер країні потрібний найкращий IT-університет. Так і виник SET University.

– Ми не хочемо створювати заклад, який би вписувався у стару освітню систему. Ми покажемо приклад, якими мають бути університети в ІТ і, таким чином, змінимо систему, – зазначає президент Київської школи економіки, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у 2019-2020 рр. Тимофій Милованов.

Що далі

Університет уже офіційно презентували 7 грудня у КВЦ Парковий. Свою підтримку вишу висловили багато представників IT-бізнесу, а також чиновники, зокрема Віце-прем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У березні 2022 року університет запускає безкоштовні онлайн-курси з підготовки до ЗНО з математики.

З липня можна вже подавати документи: 1 липня – абітурієнти зможуть зареєструватися в електронному кабінеті та завантажити документи для вступу, а 14 липня – розпочинається прийом заяв та документів від абітурієнтів.

У серпні університет підписує контракти з вступниками, а 1 вересня – розпочинається навчання.

Сергій Токарєв вірить, що SET University змінить всю українську IT-індустрію і стане прикладом для інших вишів.

– Ми хочемо, щоб університет став відкритою платформою для всіх учасників IT-ринку. Щоб компанії надсилали своїх спеціалістів та вони ділилися знаннями, щоб вони приходили за нашими випускниками. Щоб держава приходила та ставила стратегічні завдання. Щоб усе крутилося навколо технологій, і кожен учасник ринку мав стосунок до університету, – розповідає Токарєв.

За його словами, Україна має всі шанси стати великим технологічним центром, де з’являтимуться десятки єдинорогів, і куди будуть релокейтитись іноземні компанії. І SET University зробить все можливе, щоб стати для цього освітнім фундаментом.