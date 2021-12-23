Депутат Верховной Рады от Слуги народа Юлия Гришина сообщила, что список профессий, согласно которому будут ставить на воинский учет женщин, может быть сокращен.

– Девочки, расходимся! Список специальностей, по которому женщины берутся на военный учет, будет сокращен, – подчеркнула Гришина.

Она уточнила, что к такому выводу пришли глава Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, а также – глава Минобороны Алексей Резников.

Напомним, начальник управления персонала штаба КСО ВСУ Роман Горбач сообщил, что женщины должны встать на военный учет до конца 2022 года.

Ранее появился соответствующий указ Минобороны, согласно которому расширили список профессий женщин, которые обязаны встать на военный учет.

Туда, в частности, добавили библиотекарей, переводчиков, финансистов, ученых, ветеринаров, менеджеров разного профиля, журналистов, пиарщиков, операторов и многих других.

Ставить на учет планируют женщин, которые пригодны к службе по состоянию здоровья и возрасту – а именно, от 18 лет до 60.