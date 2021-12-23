Начальник управления персонала штаба КСО ВСУ Роман Горбач на брифинге 23 декабря сообщил, что согласно новому приказу Минобороны женщины должны встать на военный учет до конца 2022 года.

– Было принято решение о ревизации взятия на военный учет военнообязанных женщин. Определены сроки – до конца 2022 провести эту работу, – пояснил он.

По словам Горбача, до конца 2022 года руководители предприятий, учреждений и организаций, где работают женщины, которые должны встать на военный учет, как и сами будущие военнообязанные, ни к какой ответственности привлекаться не будут.

Он уточнил, что целью такой инициативы является приведение военного учета к требованиям действующего законодательства Украины.

– Мы будем иметь четкую цифру, четкое представление о дефицитных военно-учетных специальностях, которые в случае необходимости могут быть использованы для обороны нашего государства в будущем, – утверждает Горбач.

В то же время приказ о постановке женщин на военный учет объяснили необходимостью накопления человеческого ресурса для армии в мирное время.

Женщин обещают не призывать в армию в обязательном порядке. Также их не должны вызывать для прохождения медкомиссии в военкоматах без согласия.

Уточняется, что такое возможно только по причине введения военного или особого положения.

В ведомстве утверждают: под действие приказа попали женщины тех специальностей, которые полезны армии и могут пригодиться в случае необходимости.

Роман Горбач сообщил, что всего за шесть волн мобилизации в Украине призвали почти 200 тысяч человек. При этом, по его словам, ни одна женщина не попала на службу без ее на то согласия.

Напомним, появился приказ Минобороны, согласно которому расширили список профессий женщин, которые обязаны встать на военный учет.

Туда, в частности, добавили библиотекарей, переводчиков, финансистов, ученых, ветеринаров, менеджеров разного профиля, журналистов, пиарщиков, операторов и многих других.

В указе сказано, что ставить на учет будут женщин, пригодных по состоянию здоровья и возрасту – от 18 лет до 60.

Военный комиссар Валерий Куценко пояснил, что у женщин будет определенный перечень причин для отсрочек от призыва. Среди них он назвал следующие категории: семейные обязательства, учеба, состояние здоровья и другое.