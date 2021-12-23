Депутат Верховної Ради від Слуги народу Юлія Гришина повідомила, що список професій, згідно з яким ставитимуть на військовий облік жінок, може бути скорочений.

– Дівчатка, розходимося! Список спеціальностей, за яким жінки беруться на військовий облік, буде скорочено, – наголосила Гришина.

Вона уточнила, що такого висновку дійшли голова Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, а також – голова Міноборони Олексій Рєзніков.

Нагадаємо, начальник управління персоналу штабу КСВ ЗСУ Роман Горбач повідомив, що жінки мають стати на військовий облік до кінця 2022 року.

Раніше з’явився відповідний указ Міноборони, згідно з яким розширили список професій жінок, які мають стати на військовий облік.

Туди зокрема додали бібліотекарів, перекладачів, фінансистів, науковців, ветеринарів, менеджерів різного профілю, журналістів, піарників, операторів та багатьох інших.

Ставити на облік планують жінок, які придатні до служби за станом здоров’я та віком – а саме від 18 років до 60.