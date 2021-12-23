Начальник управління персоналу штабу КСВ ЗСУ Роман Горбач на брифінгу 23 грудня повідомив, що, згідно з новим наказом Міноборони, жінки мають стати на військовий облік до кінця 2022 року.

– Було ухвалено рішення про ревізію взяття на військовий облік військовозобов’язаних жінок. Визначено терміни – до кінця 2022 року провести цю роботу, – пояснив він.

За словами Горбача, до кінця 2022 року керівники підприємств, установ та організацій, де працюють жінки, які мають стати на військовий облік, як і самі майбутні військовозобов’язані, до жодної відповідальності не притягуватимуться.

Він уточнив, що метою такої ініціативи є приведення воєнного обліку до вимог чинного законодавства України.

– Ми матимемо чітку цифру, чітке уявлення про дефіцитні військово-облікові спеціальності, які у разі потреби можуть бути використані для оборони нашої держави у майбутньому, – стверджує Горбач.

Водночас наказ про постановку жінок на військовий облік пояснили необхідністю накопичення людського ресурсу для армії у мирний час.

Жінок обіцяють не призивати до армії в обов’язковому порядку. Також їх не мають викликати для проходження медкомісії у військкоматах без згоди.

Уточнюється, що таке можливе лише через запровадження військового чи особливого становища.

У відомстві стверджують: під дію наказу потрапили жінки тих спеціальностей, які корисні армії і можуть стати в пригоді у разі потреби.

Роман Горбач повідомив, що за шість хвиль мобілізації в Україні призвали майже 200 тисяч людей. При цьому, за його словами, жодна жінка не потрапила на службу без її згоди.

Нагадаємо, з’явився наказ Міноборони, згідно з яким розширили список професій жінок, які мають стати на військовий облік.

Туди, зокрема, додали бібліотекарів, перекладачів, фінансистів, науковців, ветеринарів, менеджерів різного профілю, журналістів, піарників, операторів та багатьох інших.

В наказі сказано, що на облік поставлять жінок, придатних за станом здоров’я та віком – від 18 років до 60.

Військовий комісар Валерій Куценко пояснив, що жінки будуть мати певний перелік причин для відстрочок від призову. Зокрема він назвав такі категорії: сімейні обставини, навчання, стан здоров’я та інше.