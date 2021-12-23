Отсрочка для женщин: в ВСУ объяснили, когда украинок не будут призывать на службу

Женщины будут иметь право на отсрочку от призыва на военную службу. Об этом заявил во время брифинга по поводу разъяснения положений приказа Минобороны о перечне профессий для женщин и пребывания их на военном учете военный комиссар Валерий Куценко.

По его словам, есть несколько критерий отсрочки по аналогии с мужчинами.

— Есть закон Украины о воинской обязанности и военной службе, есть определенный перечень отсрочек от призыва на сборы, военную службу. Там три категории – по семейным обстоятельствам, по учебе, по состоянию здоровья и другим случаям, — сказал Куценко.

Он добавил, что если у женщины есть несовершеннолетние дети, она не будет военнообязанной.

— Военнообязанный и военнослужащий – это очень длинный путь от одного к другому. Но ее никто никуда призывать не собирается, – уверяет он.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал, что военный учет для женщин необходим, ведь такая потребность назрела в войсках. Он подчеркнул, что этот процесс будет проходить постепенно.

В то же время женщинам не нужно паниковать и сразу бежать в военкоматы.

Минобороны существенно расширило перечень специальностей и профессий для женщин, которым нужно стать на военный учет. Документ вступил в силу 17 декабря.

Это будет происходить, если профессия входит в расширенный список, а также если женщина пригодна к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту (от 18 до 60 лет).

Среди профессий, попавших под обязательный военный учет, — программисты, врачи, юристы, журналисты, художники, библиотекари, социальные работники, бухгалтеры, работники ресторанов, гостиниц и другие.