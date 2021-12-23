Відстрочка для жінок: у ЗСУ пояснили, коли українок не призиватимуть на службу

Жінки матимуть право на відстрочку від призову на військову службу. Про це заявив під час брифінгу щодо роз’яснення положень наказу Міноборони про перелік професій для жінок та перебування їх на військовому обліку військовий комісар Валерій Куценко.

За його словами, є кілька критеріїв відстрочки за аналогом із чоловіками.

— Є закон України про військовий обов’язок та військову службу, є визначений перелік відстрочок від призову на збори, на військову службу. Там три категорії – за сімейними обставинами, за навчанням, за станом здоров’я та інші випадки, – сказав Куценко.

Він додав, що якщо жінка має неповнолітніх дітей, вона не буде військовозобов’язана.

— Військовозобов’язана і військовослужбовець – це дуже довгий шлях від одного до іншого. Але її ніхто нікуди призивати не збирається, – запевнив він.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів, що військовий облік для жінок є необхідним, адже така потреба назріла у військах. Він наголосив, що цей процес відбуватиметься поступово.

Водночас наразі жінкам не варто панікувати та відразу бігти до військоматів.

Міноборони суттєво розширило перелік спеціальностей та професій для жінок, яким потрібно стати на військовий облік. Документ набув чинності 17 грудня.

Це відбуватиметься, якщо професія входить до розширеного переліку, а також якщо жінка придатна до проходження військової служби за станом здоров’я та віком (від 18 до 60 років).

Серед професій, які потрапили під обов’язковий військовий облік — програмісти, лікарі, юристи, журналісти, митці, бібліотекарі, соціальні працівники, бухгалтери, працівники ресторанів, готелів та інші.