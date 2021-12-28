Новый год 2022 придет в Украину без снега и морозов, везде будет преобладать плюсовая температура, прогнозируют синоптики Укргидрометцентра.

В северных регионах в новогоднюю ночь будет дождь, в Черниговской и Сумской областях возможен еще и мокрый снег. Температура воздуха ночью – от -1 до +1, днем, 1 января, преимущественно в диапазоне +2 +4.

В Центре на Новый год ожидаются осадки в виде дождя, температура воздуха в течение суток около нуля градусов.

В южных областях ночью 1 января дождь, ночью +2 +4, днем местами до +7 градусов.

На Западе в ночь на 1 января будет тепло и дождливо. Температура воздуха в течение первых суток Нового года – от +2 до +4.

В восточных областях, кроме дождя, на Новый год возможен мокрый снег, в течение суток -1 +1.

Погода в Киеве 1 января также будет дождливой, ночью -1 +1, днем +2 +4 градуса.

Ранее заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова озвучила прогноз на январь 2022.

По ее словам, он будет холоднее декабря, но теплее, если сравнивать со средними многолетними значениями.

— В первые дни января ожидается небольшое похолодание. В то же время температурный фон во всех областях будет выше средних многолетних значений — от -3 до -5 градусов, — уточнила климатолог.

Снег в январе будет, но не в начале месяца, добавила она.