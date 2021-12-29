Правоохранители разоблачили многомиллионную схему контрабанды на таможенном посту Международный аэропорт Одесса. Украинец пытался перевезти более 200 смартфонов, общая сумма которых составляет более 5 млн грн.

По данным Государственного бюро расследований, чиновники таможенного поста способствовали контрабанде брендовых телефонов.

25 декабря гражданин Украины с четырьмя чемоданами прибыл в аэропорт рейсом из Объединенных Арабских Эмиратов. Он смог пройти таможенную зону контроля без осмотра.

Однако работники внутренней безопасности таможни вернули украинца для проверки багажа. В чемоданах мужчины нашли более 200 гаджетов iPhone на общую сумму более 5 млн грн.

Правоохранители изъяли мобильные телефоны. Следователи ДБР решают вопрос о наложении на них ареста.

Прокуратура открыла уголовное производство по части 2 статьи 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Чиновникам Одесской таможни грозит тюремное заключение до шести лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет и штрафом до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан. Досудебное расследование продолжается.