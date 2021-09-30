Пограничники возле населенного пункта Винторовка в Сумской области при патрулировании российско-украинской границы 29 сентября обнаружили 16 контейнеров с красной икрой.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

Предварительно установлено, что этот товар незаконно ввезли в Украину с территории России. Согласно информации на этикетках, деликатесы весом 176 кг приехали из российского города Южно-Сахалинск.

Сейчас красную икру отправили в местное пограничное подразделение. Товар собираются передать работникам налоговой службы.

Людей, которые отвечали за перемещение товара, еще ищут. Их может ждать штраф за незаконное перемещение товаров через государственную границу.

Напомним, ранее сотрудники оперативных подразделений Черновицкого отряда совместно с молдавскими правоохранителями задержали воздушных контрабандистов, которые нарушали воздушное пространство трех стран ради табачной контрабанды.

Злоумышленниками оказались двое украинцев и гражданин Беларуси.