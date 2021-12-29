Правоохоронці викрили багатомільйонну схему контрабанди на митному посту Міжнародний аеропорт Одеса. Українець намагався перевезти понад 200 смартфонів, загальна сума яких становить понад 5 млн грн.

За даними Державного бюро розслідувань, посадовці митного поста сприяли контрабанді брендових телефонів.

25 грудня громадянин України з чотирма валізами прибув до аеропорту рейсом з Об’єднаних Арабських Еміратів. Він зміг пройти митну зону контролю без огляду.

Однак працівники внутрішньої безпеки митниці повернули українця для перевірки багажу. У валізах чоловіка знайшли понад 200 ґаджетів iPhone на загальну суму понад 5 млн грн.

Правоохоронці вилучили мобільні телефони. Слідчі ДБР розв’язують питання щодо накладення на них арешту.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за частиною 2 стаття 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Посадовцям Одеської митниці загрожує тюремне ув’язнення до шести років з позбавленням права займатися певною діяльністю до трьох років та штрафом до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Досудове розслідування триває.