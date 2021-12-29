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Факты / Украина / Общество

Штрафы более 300 тыс. грн: в Украине усилили наказания для браконьеров

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Штрафы более 300 тыс. грн: в Украине усилили наказания для браконьеров

В Украине увеличили штрафы за ущерб природно-заповедному фонду. Теперь размер наказания составит:

  • за уничтожение или повреждение 1 куста пиона – 1 691 грн;
  • за каждое дерево, срубленное или поврежденное до прекращения роста диаметром 30,1-34 см в степной зоне — 85 796 грн;
  • за незаконный вылов одного сома – 20 915 грн;
  • за незаконный вылов одной щуки — 16 736 грн;
  • за незаконную добычу оленя пятнистого – 305 896 грн;
  • за незаконную добычу зайца-русака – 26 081 грн.

В Министерстве защиты окружающей среды успокоили украинцев, что собирать грибы и ягоды можно и дальше, но делать это для собственных нужд, а не заниматься этим в промышленных масштабах.

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Как и раньше, собирать грибы, ягоды, срывать растения запрещается только на соответствующих территориях, которые относятся к объектам природно-заповедного фонда, а именно:

  • национальных природных парков;
  • природных заповедников;
  • ботанических садов;
  • дендрологических парков.

Такие зоны создают специально для сохранения краснокнижных животных и растений, и они занимают всего 6% территории страны. В то же время документ не распространяется на леса, водные и другие объекты и природные ресурсы, которые не относятся к территориям ПЗФ.

Источник: Министерство защиты окружающей среды

Фото: Depositphotos

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