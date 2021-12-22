В Закарпатской области незаконно вырубили леса нанеся ущерб на 5 млн грн. Правоохранители уже сообщили о подозрениях правонарушителям.

По данным правоохранителей, организовал нелегальную схему уже бывший 61-летний лесничий с помощью двух подельников.

Их противоправную деятельность разоблачили оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области совместно со следователями ТУ ГБР.

— Бывший лесничий, в то же время являясь работником органа государственной лесной охраны, привлек к схеме помощника и мастера леса с целью осуществления незаконных порубок леса без надлежащих на то документов и вопреки плану проведения санитарных рубок. Древесину реализовывали третьим лицам в обход установленных норм. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет более 5,3 млн грн, — говорится в сообщении.

Чтобы скрыть преступление, нарушители составили документы о надлежащем проведении санитарных порубок на отдельном участке.

Бывшему лесничему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 – ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, совершенное группой лиц) и ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) УК Украины. Его помощнику объявленного подозрение по ч. 2 ст. 28 – ч. 3 ст. 365, а мастеру леса – по ч. 2 ст. 367 УК Украины.

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В сентябре Государственное бюро расследований разоблачило незаконную вырубку лесов на территории заповедного фонда на Буковине. Из-за халатности работника лесхоза государство понесло убытки на 3,3 млн грн.