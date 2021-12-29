Штрафи понад 300 тис. грн: в Україні посилили покарання для браконьєрів

В Україні збільшили штрафи за шкоду природно-заповідному фонду. Тепер розмір покарання становитиме:

за занищення чи пошкодження 1 куща півонії – 1 691 грн;

за кожне дерево, зрубане або пошкоджене до ступення припинення росту діаметром 30,1-34 см у степовій зоні – 85 796 грн;

за незаконний вилов одного сома – 20 915 грн;

за незаконний вилов однієї щуки – 16 736 грн;

за незаконне добування оленя плямистого – 305 896 грн;

за незаконне добування зайця-русака – 26 081 грн.

У Міндовкілля заспокоїли українців, що збирати гриби та ягоди і далі можна, але це дозволяється робити для власних потреб, а не займатися цим у промислових масштабах.

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Як і раніше, збирати гриби, ягоди, зривати рослини забороняється лише на відповідних територіях, які належать до об’єктів природно-заповідного фонду, а саме:

національних природних парків;

природних заповідників;

ботанічних садів;

дендрологічних парків.

Такі зони створюють спеціально для збереження червонокнижних тварин і рослин, і вони займають лише 6% території країни. Водночас документ не поширюється на ліси, водні та інші об’єкти і природні ресурси, які не входять до території ПЗФ.

Джерело: Міндовкілля