Следователи завершили досудебное расследование по дельцам, которые в Украине вербовали наемников на войну на территории Сирии. Они искали “туристов” для участия в вооруженном конфликте.

По данным СБУ, участники группировки искали “путешественников” для участия в войне на стороне военных отрядов сирийского режима.

Делки обещали своим клиентам вознаграждение в размере от $5 до 10 тыс. в месяц. Они подбирали кандидатов среди людей, имеющих боевой опыт и умеющих обращаться с оружием.

Правоохранители выяснили, что группировку создал житель Киева. Он завербовал в незаконную деятельность еще двух человек.

Участники группы искали в Украине своих клиентов, используя собственные связи среди представителей криминалитета. В октябре 2021 года правоохранителям удалось прекратить противоправную деятельность.

Следователи направили в суд обвинительный акт по статье 447 (Наемничество) Уголовного кодекса Украины. Наибольшее наказание за это преступление предусматривает тюремное заключение на срок до 10 лет.