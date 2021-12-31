Слідчі завершили досудове розслідування щодо ділків, які в Україні вербували найманців на війну на території Сирії. Вони шукали “туристів” для участі у збройному конфлікті.

За даними СБУ, учасники угруповання шукали “мандрівників” для участі у війні на боці військових загонів сирійського режиму.

Ділки обіцяли своїм клієнтам винагороду в розмірі від $5 до 10 тис. на місяць. Вони підбирали кандидатів серед людей, які мають бойовий досвід та вміють поводитися зі зброєю.

Правоохоронці з’ясували, що угруповання створив житель Києва. Він завербував до незаконної діяльності ще двох людей.

Учасники групи шукали в Україні своїх клієнтів, використовуючи власні зв’язки серед представників криміналітету. У жовтні 2021 року правоохоронцям вдалося припинити протиправну діяльність.

Слідчі скерували до суду обвинувальний акт за статтею 447 (Найманство) Кримінального кодексу України. Найбільше покарання за цей злочин передбачає тюремне ув’язнення терміном до 10 років.