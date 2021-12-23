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Наживались на онкобольных: СБУ разоблачила продажу фейковых лекарств

Людмила Богданова редактор ленты
Наживались на онкобольных: СБУ разоблачила продажу фейковых лекарств

Служба безопасности Украины разоблачила деятельность группы лиц, ввозивших на территорию Украины фальсификаты препаратов для онкобольных.

Организаторами противоправной схемы оказались выходцы из Луганской области. Злоумышленники вели деятельность почти год.

Они ввозили лекарственные средства, выдавая их за препараты известных брендов. Также они занимались поставкой не зарегистрированных и запрещенных к продаже в Украине средств, производимых в России и Беларуси.

Товар хранился в специально арендованном складе в Киеве. Его доставляли из-за границы международными рейсовыми автобусами или самолетами.

Фальсифицированные лекарства продавали людям с онкологическими заболеваниями через интернет-аптеки.

СБУ провела обыски по местам жительства злоумышленников во Львове и Киеве. Во время обысков правоохранители изъяли большое количество препаратов, стоимостью 1 млн грн, наличные средства, технику, мобильные телефоны и SIM-карты с доказательствами противоправной деятельности.

Также у дельцов изъяли банковские карты, на которые поступали средства за фейковые препараты.

Одному из участников преступной группировки объявили о подозрении по ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств) УКУ. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Источник: СБУ

Фото: СБУ

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