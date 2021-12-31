Кабинет министров добавил батон и подсолнечное масло в список пищевых продуктов, подорожание которых реализующие их субъекты хозяйствования должны декларировать заранее.

Также постановлением правительства №1432 вводится государственное регулирование цен и запрещается устанавливать наценку на хлеб ржано-пшеничный и батон в размере более 10%.

— Перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины от 22 апреля 2020 года №341, дополнить абзацами такого содержания: Батон и Масло подсолнечное, — говорится в документе.

Согласно постановлению, максимальная розничная наценка на хлеб ржано-пшеничный и батон устанавливается на уровне не более 10% от оптово-отпускной цены с учетом рекламных, маркетинговых, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке, другим услугам, связанным с реализацией конечному потребителю. Такое регулирование ввели на период действия карантина.

Согласно действующему ныне постановлению Кабмина №341, обязательному декларированию роста цен на продукты питания подлежат товары, имеющие существенную социальную значимость.

К ним относятся крупа гречневая, сахар-песок, мука пшеничная высшего сорта и вермишель из нее, молоко пастеризованное жирностью 2,5%, ржано-пшеничный хлеб, яйца куриные категории С1, тушка куриная, вода минеральная негазированная и масло сливочное жирностью 7%.

Субъект хозяйствования обязан сообщать Госпродпотребслужбу, что он планирует повысить цены на указанные продукты питания более чем на 15% за 30 дней до начала применения новой цены, за 14 дней — в случае повышения на 10-15% и за три дня — при повышении на 5-10%.