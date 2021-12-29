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Факты / Видео / Украина / Общество

В Украине из-за роста цен на энергоресурсы могут подорожать продукты

Анастасія Мазур ведуча програми Факти

В Украине из-за повышения цен на электричество и газ могут существенно подорожать молоко, мясо птицы и кондитерские изделия. А поскольку денег у людей нет – производство этих продуктов может и остановиться. Об этом говорится в сюжете Фактов ICTV.

Только российский газ за год подорожал для предприятий почти в десять раз, а электроэнергия – в два с половиной раза.

К тому же, вдвое подорожали упаковочные материалы.

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Предприятия, производящие молоко, мясо птицы и кондитерские изделия, довольно часто работают в убыток.

Если цены повысить – продукцию просто не будут покупать. Следовательно, просят поддержки государства. Ранее с аналогичным обращением выступили производители хлеба, — говорится в сюжете.

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