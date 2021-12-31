Кабінет міністрів додав батон та соняшникову олію до списку харчових продуктів, здорожчання яких суб’єкти господарювання, які їх реалізують, повинні декларувати заздалегіль.

Також постановою уряду №1432 запроваджується державне регулювання цін і забороняється встановлювати націнку на хліб житньо-пшеничний та батон у розмірі понад 10%.

– Перелік товарів, що мають суттєву соціальну значимість, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 22 квітня 2020 року №341, доповнити абзацами такого змісту: Батон та Олія соняшникова, – йдеться у документі.

Згідно з постановою, максимальна роздрібна націнка на хліб житньо-пшеничний та батон встановлюється на рівні не більше 10% від оптово-відпускної ціни з урахуванням рекламних, маркетингових, логістичних послуг, послуг з підготовки, обробки, упаковки, інших послуг, пов’язаних із реалізацією кінцевого споживача. Таке регулювання запровадили на період дії карантину.

Відповідно до чинної нині постанови Кабміну №341, обов’язковому декларуванню зростання цін на продукти харчування підлягають товари, які мають суттєву соціальну значимість.

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До них належать крупа гречана, цукор-пісок, борошно пшеничне вищого гатунку та вермішель з нього, молоко пастеризоване жирністю 2,5%, хліб житньо-пшеничний, яйця курячі категорії С1, тушка куряча, вода мінеральна негазована та масло вершкове жирністю 7%.

Суб’єкт господарювання зобов’язаний повідомляти у Держпродспоживслужбу, що він планує підвищити ціни на зазначені продукти харчування на понад 15% за 30 днів до початку застосування нової ціни, за 14 днів – у разі підвищення на 10-15% і за три дні – у разі підвищення на 5-10%.