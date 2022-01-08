В Международных авиалиниях Украины почтили память по поводу второй годовщины уничтожения рейса PS752 в небе над Тегераном.

В частности, состоится официальное чествование погибших пассажиров и членов экипажа.

Мероприятие состоится на территории парка Ивовая роща в Днепровском районе Киева, который расположен на Днепровской набережной Киева в районе Березняки.

МАУ устроили памятный день из-за сбития самолета в небе над Тегераном / 6 фотографий

Напомним, в субботу, 8 января, исполнилась вторая годовщина катастрофы самолета авиакомпании МАУ в небе над Ираном. Лайнер выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран – Киев, на его борту находились граждане из шести стран: Украины, Ирана, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана.

Большинство пассажиров были из Ирана и Канады, они транзитом направлялись в Торонто для обучения и работы после новогодних праздников в Иране. Всего в самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. 11 из них были украинцами. 24 – несовершеннолетними. И все 176 человек – погибли.

Эту авиакатастрофу признали крупнейшей по числу умерших за всю историю украинской авиации. В момент авиарейса никаких ограничений на перелеты над Тегераном не было, но за несколько часов до инцидента Иран нанес ракетные удары по американским военным базам в Ираке.