У Міжнародних авіалініях України вшанували пам’ять з приводу другої річниці знищення рейсу PS752 у небі над Тегераном.

Зокрема, відбудеться офіційне вшанування загиблих пасажирів та членів екіпажу.

Захід відбудеться на території парку Івовий гай у Дніпровському районі Києва, що розташований на Дніпровській набережній Києва в районі Березняки.

МАУ влаштували пам’ятний день через збиття літака у небі над Тегераном / 6 фотографий

Нагадаємо, у суботу, 8 січня, виповнилася друга річниця катастрофи літака авіакомпанії МАУ у небі над Іраном. Лайнер виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран – Київ, на його борту перебували громадяни із шести країн: України, Ірану, Канади, Великої Британії, Швеції та Афганістану.

Більшість пасажирів були з Ірану та Канади, вони транзитом прямували до Торонто для навчання та роботи після новорічних свят в Ірані. Загалом у літаку було 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. 11 із них були українцями. 24 – неповнолітніми. І всі 176 людей – загинули.

Цю авіакатастрофу визнали найбільшою за кількістю померлих за всю історію української авіації. У момент авіарейсу жодних обмежень на перельоти над Тегераном не було, але за кілька годин до інциденту Іран завдав ракетних ударів по американських військових базах в Іраку.