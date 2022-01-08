В Украине могут ужесточить наказание за накопление долгов за коммунальные услуги, чтобы выполнить требования Международного валютного фонда.

Это связано с тем, что у нас ухудшается ситуация с задолженностью. Сейчас на каждую украинскую семью приходится 4 тыс. грн. долга за коммуналку.

К примеру, в октябре украинцы заплатили за жилищно-коммунальные услуги только 12,4 млрд грн из необходимых 16,4 млрд грн – это 75,2% от начисленных за этот период сумм.

Наибольшая задолженность на сегодняшний день – за поставку и распределение природного газа (26,1 млрд грн), а также за тепло и горячую воду (19,3 млрд грн).

Что будет, если долго не платить за коммунальные услуги, Факты ICTV спросили у эксперта в области ЖКХ, основательницы ОО УПС Жизнь в моем городе, главы ОО Кирилловской Гай Кристины Ненно.

Возрастет ли стоимость коммунальных услуг в 2022 году?

По словам эксперта, электроэнергия в 2022 году подорожает на 20-45% для бытовых потребителей и на 50-70% – для бизнеса.

Стоимость отопления и горячей воды вырастет от 50% до 70%, водоснабжение и канализация подорожают на 20-30%.

Газ для бытовых потребителей будет дороже на 15-20% (почти 9 грн за кубометр), а для теплокоммунэнерго газ будет стоить на 30-50% больше, чем раньше (не выше 8,5 грн за кубометр). Распределение и доставка газа тоже значительно подорожают – на 40-60% (это 4-5 грн).

В то же время, подорожание услуг ЖЭКов и управляющих компаний в следующем году возможно в районе 10%. Это связано с тем, что с 1 декабря 2021 года выросла минимальная зарплата.

Государство всячески сдерживает рост тарифов путем регулирования цен, однако все решения по КП принимает Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в области энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Она будет рассматривать это предложение в декабре на следующий год.

Если Комиссия решение о повышении тарифов примет в декабре, новые тарифы будут действовать уже с 1 января 2022 года, а не после окончания отопительного сезона, отмечает Ненно. На сегодняшний день все тарифы остаются в силе, согласно постановлению Кабмина.

Пеня за долги за коммуналку

Согласно законодательству, поставщик услуг может начать начислять пеню в любой момент, если не получил средства в указанный срок.

Общий размер уплаченной пени не может превышать общую сумму долга, а ее начисление может начинаться с первого рабочего дня, следующего за последним днем ​​предельного срока для внесения платы.

– У нас привыкли за коммуналку, за услуги, которые почти невозможно отрезать, вообще не платить, и как показывает опыт, чаще всего это горячая вода и отопление. И теплоснабжающие компании дошли до того, что насчитывают 3% на долг и дополнительную инфляционную составляющую в виде пени, – говорит Кристина Ненно.

В каких случаях должнику грозит суд, арест имущества и счетов

Если потребитель не платит и дальше, поставщик услуг может обратиться в суд, чтобы принудительно взыскать задолженность. Пока эта процедура проводится упрощенно: истец предоставляет все необходимые документы, и суд проходит без вызова к нему должника.

– То есть, потребитель сразу получает судебное решение в виде судебного приказа. Как показывает практика, оспаривать этот судебный приказ очень сложно и почти невозможно, – говорит эксперт.

В случае игнорирования потребителем коммунальных услуг судебного решения, его исполнение возлагается на плечи государственных или частных исполнителей, и те уже могут наложить арест на имущество или счета.

В то же время, как отмечает эксперт, выселить вас из жилья или земельного участка можно только в том случае, если сумма долга превышает 120 тыс. грн.

Кроме того, потребителя имеют право отключить от услуги.