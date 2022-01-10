Старый Новый год 2022 украинцы празднуют в ночь с 13 на 14 января, поэтому предлагаем прогноз погоды от синоптиков Укргидрометцента на эти два дня.
На Маланки, 13 января, когда молодежь щедрует, в Украине преимущественно без осадков, небольшой снег возможен в северных, частично – в центральных и восточных областях.
Ночью на Севере -11 -15, днем немного теплее – от -7 до -10.
В Центре ночная температура -10 -14, дневная – в диапазоне -5 -9.
В южных регионах ночью -7 -10, днем – до 7 градусов мороза.
На Востоке Украины ночью -8 -12, днем -6 -8, в Донецкой области несколько теплее: -1 -3.
В западных областях ночью -9 -13, днем – от -4 до -8 градусов мороза.
В Киеве снег, ночью -13 -15, днем -8 -10.
На старый Новый год, 14 января, когда парни засевают, в Украине прогнозируют сухую и морозную погоду.
В северных областях ночью -12 -16, днем -4 -7.
В центральных: ночью -9 -14, днем -3 -6.
На Юге страны ночью -7 -10, днем -2 -4, на Востоке ожидается -3 -15 ночью и -3 -6 градусов – днем.
На Западе ночью -7 -15, днем -1 -4.
В столице без осадков, ночью -13 -15, днем - до -7 градусов мороза.