Старый Новый год 2022 украинцы празднуют в ночь с 13 на 14 января, поэтому предлагаем прогноз погоды от синоптиков Укргидрометцента на эти два дня.

На Маланки, 13 января, когда молодежь щедрует, в Украине преимущественно без осадков, небольшой снег возможен в северных, частично – в центральных и восточных областях.

Ночью на Севере -11 -15, днем ​​немного теплее – от -7 до -10.

В Центре ночная температура -10 -14, дневная – в диапазоне -5 -9.

В южных регионах ночью -7 -10, днем ​​– до 7 градусов мороза.

На Востоке Украины ночью -8 -12, днем ​​-6 -8, в Донецкой области несколько теплее: -1 -3.

В западных областях ночью -9 -13, днем ​​– от -4 до -8 градусов мороза.

В Киеве снег, ночью -13 -15, днем ​​-8 -10.

На старый Новый год, 14 января, когда парни засевают, в Украине прогнозируют сухую и морозную погоду.

В северных областях ночью -12 -16, днем ​​-4 -7.

В центральных: ночью -9 -14, днем ​​-3 -6.

На Юге страны ночью -7 -10, днем ​​-2 -4, на Востоке ожидается -3 -15 ночью и -3 -6 градусов – днем.

На Западе ночью -7 -15, днем ​​-1 -4.

В столице без осадков, ночью -13 -15, днем ​​- до -7 градусов мороза.