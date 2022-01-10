Старий Новий рік 2022 українці святкують у ніч з 13 на 14 січня, тому пропонуємо прогноз погоди від синоптиків Укргідрометцентру на ці два дні.

На Маланки, 13 січня, коли молодь щедрує, в Україні переважно без опадів, невеликий сніг можливий у північних, частково – у центральних та східних областях.

Вночі на Півночі -11 -15, вдень трохи тепліше – від -7 до -10.

У Центрі нічна температура -10 -14, денна – в діапазоні -5 -9.

У південних регіонах вночі -7 -10, вдень – до 7 градусів морозу.

На Сході України вночі -8 -12, вдень -6 -8, на Донеччині дещо тепліше: -1 -3.

У західних областях вночі -9 -13, вдень – від -4 до -8 градусів морозу.

У Києві сніг, вночі -13 -15, вдень -8 -10.

На старий Новий рік, 14 січня, коли хлопці засівають, в Україні прогнозують суху та морозну погоду.

У північних областях вночі -12 -16, вдень -4 -7.

У центральних: вночі -9 -14, вдень -3 -6.

На Півдні країни вночі -7 -10, вдень -2 -4, на Сході очікується -3 -15 вночі та -3 -6 градусів – вдень.

На Заході вночі -7 -15, вдень -1 -4.

У столиці без опадів, вночі -13 -15, вдень – до -7 градусів морозу.