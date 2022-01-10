На Донбасі загинули двоє військовослужбовців. Українські бійці підірвалися на невідомому вибуховому пристрої та дістали поранення, несумісні з життям.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловили щирі співчуття рідним і близьким героїв, які загинули за Україну.

У штабі ООС наголосили, що завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

За даними штабу ООС, російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи.

З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксували два порушення режиму припинення вогню.

Ворог відкривав вогонь у бік Пісків зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Наразі підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію, продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії РФ.