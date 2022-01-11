В Одесі державні виконавці арештували майно матері, яка заборгувала майже пів мільйона гривень аліментів на свою дитину.

Виконавче провадження щодо стягнення аліментів на утримання дитини перебувало на виконанні з травня 2020 року. Мати мала перераховувати щомісяця суму у 5 тис. грн, проте не робила цього.

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Щоб змусити жінку сплатити заборговані гроші, постановою державного виконавця було накладено арешт на майно та заблоковано рахунки.

– З метою здійснення підприємницької діяльності та для розблокування рахунків, боржниця сплатила заборгованість у сумі 450 тис. грн, – йдеться у повідомленні Мін’юсту України.

У міністерстві зазначають, що впродовж минулого тижня органи державної виконавчої служби стягнули 230,5 млн грн аліментів.

Нагадаємо, що в Україні з 1 липня 2021 року зріс прожитковий мінімум. З цієї причини також з 1 липня зріс розмір аліментних виплат.

Так, гарантований щонайменший розмір аліментних виплат становить 50% від прожиткового мінімуму.

Тобто з 1 липня для дітей від шести років гарантований розмір аліментів становитиме 1 006 грн 50 копійок, а для дітей від шести до 18 років – 1 255 грн.