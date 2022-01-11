Вранці 10 січня у Карпатських горах заблукали двоє туристів. Чоловіки каталися на лижах на горі Драгобрат, коли у тумані вони з’їхали не в той бік.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, чоловіки почали блукати і під вечір натрапили на будинок лісника біля озера Герашаська. У цьому місці мандрівники розклали вогонь та залишилися на ночівлю.

Вже вранці наступного дня туристи зателефонували закарпатським рятувальникам, попросивши про допомогу та розповівши про ситуацію.

Бійцям служби порятунку вдалося знайти лижників, після чого двох чоловіків супроводили до гірськолижного підйомника.

Біля нього мандрівники змогли зорієнтуватися та самостійно вирушили до місцевого готелю.

Рятувальники закликають туристів бути уважними під час відпочинку в Карпатських горах, оскільки негода може спричинити погану видимість доріг.

За прогнозом Укргідрометцентру, вже незабаром погода в Україні стане холоднішою, зокрема, вночі вдарять морози до -23 градусів за Цельсієм.