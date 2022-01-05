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Проигнорировали предупреждение о непогоде: в Карпатах заблудились туристы

Марта Бондаренко редактор ленты
Проигнорировали предупреждение о непогоде: в Карпатах заблудились туристы

4 января в районе горы Петрос Раховского района, что на Закарпатье, заблудились четверо туристов. О сложных погодных условиях еще во время регистрации их предупреждали спасатели.

Трое мужчин и женщина, все из Одессы, несмотря на предостережения спасателей, ушли в горы.

Туристы поднялись на Петрос, но когда спускались, то из-за плохой видимости и сильных осадков потеряли ориентир и заблудились.

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На поиски одесситов вышли спасатели горных поисково-спасательных отделений с. Лазещина, г. Рахов и с. Квасы, ведь туристы не могли разложить костер и существовала опасность, что они замерзнут в горах.

Мужчины смогли отправить спасателям свои координаты, благодаря которым их около полуночи и нашли в районе долины Скапеска.

заблукали в горах ДСНС

заблукали в горах ДСНС

заблукали в горах ДСНС

Ранее сообщалось, что 5 октября во время восхождения на гору Хомяк потерялся 12-летний подросток. Он отстал от родителей.

Источник: ГСЧС

Фото: Pixabay, ГСЧС

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