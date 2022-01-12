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Факты / Украина / Общество

Стало известно имя солдата, погибшего 11 января на Донбассе

Валентина Летяк редактор ленты
військові

Вблизи Новотошковского Луганской области во время вражеских обстрелов во вторник, 11 января, смертельное ранение получил старший солдат Виктор Кучеренко.

Об этом сообщает Баштанская райгосадминистрация Николаевской области, откуда родом погибший военный.

– 11 января 2022 года погиб старший солдат Кучеренко Виктор Геннадиевич, житель с. Новолазаревка Казанковской поселковой объединенной территориальной общины, в районе поселка Новотошковское Попаснянского района Луганской области, — уточняют в РГА.

Кучеренко было 28 лет. Он родился 28 августа 1993 года в селе Антоновка Новоодесского района Николаевской области. Учился в Новолазаревской ООШ, Казанковской гуманитарной гимназии, окончил Казанковское СПТУ.

По контракту служил в 17-й отдельной танковой Криворожской бригаде Вооруженных сил Украины, участвовал в антитеррористической операции (АТО), получил звание участника боевых действий.

В течение суток 11 января оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреляв украинские позиции в районе Новотошковского из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрела один военнослужащий ВСУ получил смертельное ранение.

Источник: Баштанська РДА

Фото: Dreamstime

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