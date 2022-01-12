Стало відомо ім’я солдата, який загинув 11 січня на Донбасі

Поблизу Новотошківського Луганської області під час ворожого обстрілу у вівторок, 11 січня, смертельне поранення дістав старший солдат Віктор Кучеренко.

Про це повідомляє Баштанська райдержадміністрація Миколаївської області, звідки родом загиблий військовий.

– 11 січня 2022 року загинув старший солдат Кучеренко Віктор Геннадійович, житель с. Новолазарівка Казанківської селищної об’єднаної територіальної громади, в районі селища Новотошківське Попаснянського району Луганської області, – уточнюють в РДА.

Кучеренку було 28 років. Він народився 28 серпня 1993 року в селі Антонівка Новоодеського району Миколаївської області. Навчався у Новолазарівській ЗОШ, Казанківській гуманітарній гімназії, закінчив Казанківське СПТУ.

За контрактом служив у 17-й окремій танковій Криворізькій бригаді Збройних сил України, брав участь в антитерористичній операції (АТО), отримав звання учасника бойових дій.

Упродовж доби 11 січня окупанти один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, обстрілявши українські позиції в районі Новотошківського з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець ЗСУ дістав смертельне поранення.

Джерело: Баштанська РДА