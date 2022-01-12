Укравтодор показал, как Большая стройка трансформирует пограничные дороги на Буковине

В Черновицкой области по программе президента Владимира Зеленского Большая стройка восстанавливают дороги, ведущие к границам с ЕС.

Одним из завершенных проектов стал ремонт дороги Т-26-04 Черновцы – Герца – КПП Дьяковцы.

Укравтодор выложил видео, показывающее ход дорожных работ и их результат.

Дорога, ведущая от областного центра к государственной границе с Румынией, еще недавно была гравийной. Передвигаться по ней было сложно.

В ходе ремонта на 5 км дороги сделали новую основу, положили два слоя асфальтобетонного покрытия, обустроили обочины, нанесли разметку.

Также отремонтировали 36-метровый мост и девять других искусственных сооружений.

— Сегодня этой автодорогой пользуются местные жители. Но после официального открытия контрольно-пропускного пункта Дьяковцы – Раковец интенсивность движения транспортных средств увеличится в разы, ​​– комментирует Укравтодор.

В целом в 2021 году на Буковине в рамках Большой стройки отремонтировали 128 км дорог государственного значения.

Как заявлял президент Владимир Зеленский, 2022-й станет годом развития пограничной инфраструктуры.

Вместе с ремонтом дорог начнется модернизация международных пунктов пропуска, ввод электронных очередей для увеличения пропускной способности.