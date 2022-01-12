Укравтодор показал, как Большая стройка трансформирует пограничные дороги на Буковине

В Черновицкой области по программе президента Владимира Зеленского Большая стройка восстанавливают дороги, ведущие к границам с ЕС.
Одним из завершенных проектов стал ремонт дороги Т-26-04 Черновцы – Герца – КПП Дьяковцы.
Укравтодор выложил видео, показывающее ход дорожных работ и их результат.
Дорога, ведущая от областного центра к государственной границе с Румынией, еще недавно была гравийной. Передвигаться по ней было сложно.
В ходе ремонта на 5 км дороги сделали новую основу, положили два слоя асфальтобетонного покрытия, обустроили обочины, нанесли разметку.
Также отремонтировали 36-метровый мост и девять других искусственных сооружений.
— Сегодня этой автодорогой пользуются местные жители. Но после официального открытия контрольно-пропускного пункта Дьяковцы – Раковец интенсивность движения транспортных средств увеличится в разы, – комментирует Укравтодор.
В целом в 2021 году на Буковине в рамках Большой стройки отремонтировали 128 км дорог государственного значения.
Как заявлял президент Владимир Зеленский, 2022-й станет годом развития пограничной инфраструктуры.
Вместе с ремонтом дорог начнется модернизация международных пунктов пропуска, ввод электронных очередей для увеличения пропускной способности.