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Укравтодор показав, як Велике будівництво трансформує прикордонні дороги на Буковині

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Велике будівництво

У Чернівецькій області за програмою президента Володимира Зеленського Велике будівництво відновлюють дороги, що ведуть до кордонів з ЄС.

Одним із завершених проєктів став ремонт дороги Т-26-04 Чернівці – Герца – КПП Дяківці.

Укравтодор виклав відео, яке показує хід дорожніх робіт та їх результат.

Дорога, що веде від обласного центру до державного кордону з Румунією, ще донедавна була гравійною. Пересуватись нею було складно.

Під час ремонту на 5 км дороги зробили нову основу, поклали два шари асфальтобетонного покриття, облаштували узбіччя, нанесли розмітку.

Також відремонтували 36-метровий міст і ще дев’ять штучних споруд.

– Сьогодні цим автошляхом користуються місцеві жителі. Та після офіційного відкриття контрольно-пропускного пункту Дяківці – Раковець інтенсивність руху транспортних засобів збільшиться в рази, – коментує Укравтодор.

Загалом протягом 2021 року на Буковині в рамках Великого будівництва відремонтували 128 км доріг державного значення.

Як заявляв президент Володимир Зеленський, 2022-й стане роком розвитку прикордонної інфраструктури.

Разом із ремонтом доріг почнеться модернізація міжнародних пунктів пропуску, введення електронних черг для збільшення пропускної здатності тощо.

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