На трассе М-06 Киев-Чоп в последующие годы в рамках программы президента Владимира Зеленского Велике будівництво будут обновлены наиболее критичные участки.

Уже в этом году работа на ней начнется с реконструкции обхода Житомира.

Об этом в Facebook сообщил президент Владимир Зеленский, делясь впечатлениями от поездки из Киева в Буковель.

Президент также анонсировал завершение обновления маршрута Дубно-Буковель. Из 329 км, по его словам, осталось обновить 20 км. Это четыре отдельных участка, ремонт которых начнется весной.

Параллельно будет сделан подъезд к Рогатину, который пока находится в ужасном состоянии.

Зеленский проехал более 700 км через 5 областей и рассказал, что такое путешествие позволяет наглядно оценить результаты инициированной им программы Велике будівництво.

Президент признал, что еще не все сделано и не все дороги в идеальном состоянии. Но заверил, что не остановится, пока все дороги в Украине не будут отремонтированы.

– Благодаря Великому будівництву путешествия по Украине становятся безопаснее и удобнее. И вскоре украинцы смогут легко и приятно добраться на собственном автомобиле и до горнолыжных курортов Карпат, и до побережья Черного или Азовского моря. Больше путешествовать и исследовать нашу замечательную страну, ведь Украина того стоит! – добавил он.

Напомним, что за последние два года в рамках программы президента Владимира Зеленского Велике будівництво в Украине обновили более 14 тыс. километров дорог.

Источник: Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский