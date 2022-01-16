В воскресенье, 16 января, вступила в силу норма языкового закона, согласно которой печатные средства массовой информации в Украине должны издаваться на государственном языке.

Речь идет о статье 25 закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

С 16 января 2022 года она начала действовать для общегосударственных и региональных печатных СМИ.

Согласно статье 25 языкового закона:

• Теперь эти печатные СМИ должны издаваться на украинском языке.

• Общегосударственные и региональные печатные СМИ могут издаваться и на других языках, однако при условии, что издатели будут выпускать такой же тираж и на украинском языке. Все языковые версии данного издания должны выходить в один день. Выпуски должны иметь одинаковую нумерацию, издаваться под одинаковым названием, иметь идентичное содержание, объем и способ печати.

• Печатные СМИ, изданные не на украинском языке, можно будет распространять по подписке, если есть возможность подписаться на это издание на государственном языке.

• Печатные СМИ на украинском языке в каждом месте распространения прессы должны составлять не менее половины названий. Речь идет, в частности, о торговых точках (так называемых киосках, раскладках).

• Если в месте распространения прессы есть определенные СМИ, изданные на другом языке, там должны быть такие же издания на украинском языке.

Аналогичные требования для печатных местных СМИ (СМИ местной сферы распространения) вступят в силу с 16 июля 2024 года.

Следует отметить, что вышеперечисленные нормы не распространяются на печатные СМИ, которые издаются исключительно на крымскотатарском языке, на английском и других официальных языках Евросоюза.

Как проинформировали в пресс-службе Уполномоченного по защите государственного языка, в 2021 году в Украине было 217 газет и 107 наименований журналов, которые выходили на другом языке, а также не имели украиноязычной версии. Речь идет об общеукраинских и региональных изданиях.

Закон Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного вступил в силу с 16 июля 2019 года, кроме отдельных статей (как, например, статья 25, которая начала действовать с сегодняшнего дня). Детали о нормах закона – в материале.