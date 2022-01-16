Відсьогодні друковані ЗМІ в Україні повинні виходити державною мовою

У неділю, 16 січня, набула чинності норма мовного закону, згідно з якою друковані засоби масової інформації в Україні повинні видаватися державною мовою.

Йдеться про статтю 25 закону Про забезпечення функціонування української мови як державної.

Із 16 січня 2022 року вона почала діяти для загальнодержавних та регіональних друкованих ЗМІ.

Згідно із статтею 25 мовного закону:

• Тепер ці друковані ЗМІ повинні видаватися українською мовою.

• Загальнодержавні та регіональні друковані ЗМІ можуть видаватися й іншими мовами, проте лише за умови, що видавці випускатимуть такий самий тираж і українською мовою. Всі мовні версії певного видання повинні виходити в один день. Випуски повинні мати однакову нумерацію, видаватися під однаковою назвою, мати ідентичний зміст, обсяг та спосіб друку.

• Друковані ЗМІ, видані не українською мовою, можна буде розповсюджувати за передплатою, якщо є можливість передплатити це видання також державною мовою.

• Друковані ЗМІ української мовою в кожному місці розповсюдження преси повинні становити не менше половини назв. Йдеться, зокрема, про торговельні точки (так звані кіоски, розкладки).

• Якщо в місці розповсюдження преси є певні ЗМІ, видані іншою мовою, там мають бути такі ж видання українською мовою.

Аналогічні вимоги для друкованих місцевих засобів масової інформації (ЗМІ місцевої сфери розповсюдження) набудуть чинності з 16 липня 2024 року.

Варто зазначити, що вище перераховані норми не поширюються на друковані ЗМІ, які видаються виключно кримськотатарською мовою, англійською та іншими офіційними мовами Євросоюзу.

Як поінформували в пресслужбі Уповноваженого із захисту державної мови, у 2021 році в Україні було 217 газет та 107 найменувань журналів, які виходили іншою мовою, а також не мали українськомовної версії. Йдеться про загальноукраїнські та регіональні видання.

Закон Про забезпечення функціонування української мови як державної набув чинності в Україні з 16 липня 2019 року, окрім окремих статей (як, наприклад, стаття 25, що почала діяти відсьогодні). Деталі про норми закону – в матеріалі.