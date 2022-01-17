Во вторник, 18 января, на территории Украины ожидаются сильные порывы ветра и небольшой снег.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Так, синоптики прогнозируют, что завтра еще удержится порывистый северо-западный ветер.

Порывы ветра завтра будут достигать 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). Такой прогноз касается всей территории Украины, включая Киевскую область.

В общем, завтра будет преобладать влажная и облачная погода. В Волынской и Ровенской областях будет облачно с прояснениями.

В большинстве регионов Украины ожидаются осадки в виде небольшого снега и мокрого снега: во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Черкасской, Кировоградской областях.

На дорогах синоптики прогнозируют местами гололедицу.

Температура в западных областях Украины ночью будет колебаться от -2°C до -6°C, а днем – от -2°C до 0°C. А в Закарпатской области столбики термометров могут подняться до +2°C тепла.

В центральных регионах ночью ожидается от -3°C до -5°C, а днем – до -3°C.

В северных областях столбики термометров ночью опустятся до -6°C, а днем – от -2°C до -4°C.

В восточных регионах ночью также будет морозная погода (до -4°C), а днем – до -3°C.

В южных областях Украины будет немного теплее: ночью от 0°C до -3°C, а днем столбики термометров поднимутся до отметок от +1°C до +2°C.

Погода в Киеве

18 января в Киеве также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с и небольшой снег. На дорогах – местами гололедица.

Температура в столице ночью составит 4-6° мороза, а днем 2-4° мороза.

Во время сильных порывов ветра жителям столицы рекомендуют: плотно закрывать все окна; держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий электропередачи на улице; в случае необходимости укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии; избегать больших деревьев, особенно тополей, и не парковать свой транспорт рядом с ними.

Погода в Карпатах

Синоптики советуют украинцам отказаться от походов на высокогорье Карпат в ближайшие дни из-за непогоды.

Так, сегодня и завтра, 18 января, в Карпатах ожидается сильный порывистый ветер. Отдельные порывы могут достигать даже 25-30 м/с.

Кроме того, в горах возможны вьюги, из-за чего ухудшится видимость.

Ночью в Карпатах столбики термометров опустятся до 8-13° мороза, а днем – до 4-9° мороза.

Также возможно схождение лавин из-за снегопадов и вьюги. В частности, значительная снеголавинная опасность (третий уровень) 17-18 января ожидается на высокогорье Ивано-Франковской и в восточной части Закарпатской областей.

А умеренная снеголавинная опасность (второй уровень) – на высокогорье западной и центральной частей Закарпатской области, среднегорье Львовской области, а также в горах Черновицкой области.

14 января из-за ухудшения погодных условий в Украине произошел ряд ДТП. Из-за сильных порывов ветра деревья падали на автомобили. Некоторые пассажиры пострадали в аварии, еще нескольких зажало в транспортных средствах.

Источник: Укргидрометцентр, КГГА, Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах