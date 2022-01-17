У вівторок, 18 січня, на території України очікуються сильні пориви вітру та невеликий сніг.

Про це поінформували в Укргідрометцентрі. Так, синоптики прогнозують, що завтра ще утримається поривчастий північно-західний вітер.

Пориви вітру завтра досягатимуть 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Такий прогноз стосується всієї території України, зокрема й Київщини.

Загалом завтра переважатиме волога та хмарна погода. У Волинській та Рівненській областях буде хмарно з проясненнями.

У більшості регіонів України очікуються опади у вигляді невеликого снігу та мокрого снігу: у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Черкаській, Кіровоградській областях.

На дорогах синоптики прогнозують місцями ожеледицю.

Температура у західних областях України вночі коливатиметься від -2°C до -6°C, а вдень – від -2°C до 0°C. А у Закарпатській області стовпчики термометрів можуть піднятися до +2°C тепла.

У центральних регіонах вночі очікується від -3°C до -5°C, а вдень – до -3°C.

У північних областях стовпчики термометрів уночі опустяться до -6°C, а вдень – від -2°C до -4°C.

У східних регіонах вночі також буде морозна погода (до -4°C), а вдень – до -3°C.

У південних областях України буде дещо тепліше: вночі від 0°C до -3°C, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначок від +1°C до +2°C.

Погода в Києві

18 січня в Києві також очікуються пориви вітру 15-20 м/с та невеликий сніг. На дорогах – місцями ожеледиця.

Температура в столиці вночі становитиме 4-6° морозу, а вдень 2-4° морозу.

Під час сильних поривів вітру жителям столиці рекомендують: щільно зачиняти усі вікна; триматися подалі від рекламних щитів, дерев та ліній електропередачі на вулиці; у разі потреби сховатися у найближчому приміщенні чи природному укритті; уникати великих дерев, особливо тополь, і не паркувати свій транспорт поруч із ними.

Погода в Карпатах

Синоптики радять українцям відмовитися від походів на високогір’я Карпат у найближчі дні через негоду.

Так, сьогодні та завтра, 18 січня, в Карпатах очікується сильний поривчастий вітер. Окремі пориви можуть досягати навіть 25-30 м/с.

Крім того, в горах можливі хуртовини, через що погіршиться видимість.

Вночі у Карпатах стовпчики термометрів опустяться до 8-13° морозу, а вдень – до 4-9° морозу.

Також можливе сходження лавин через снігопади та хуртовини. Зокрема, значна сніголавинна небезпека (третій рівень) 17-18 січня очікується на високогір’ї Івано-Франківської та в східній частині Закарпатської областей.

А помірна сніголавинна небезпека (другий рівень) – на високогір’ї західної та центральної частин Закарпатської області, в середньогір’ї Львівщини, а також у горах Чернівецької області.

14 січня через погіршення погодних умов в Україні сталася низка дорожньо-транспортних пригод. Через сильні пориви вітру дерева падали на автомобілі. Деякі пасажири постраждали в аварії, ще декількох затиснуло у транспортних засобах.

Джерело: Укргідрометцентр, КМДА, Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах