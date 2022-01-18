Рекордная прошлогодняя инфляция, скорее всего, не сбросит обороты и в 2022 году. Поэтому цены вместе с ней снова полетят вверх. А вот ценность гривны, за которую все мы с вами работаем, наоборот, направится вниз.

Сегодня за батон вы платите примерно 20 грн, но уже через несколько месяцев вам, вероятно, придется добавить к этой сумме еще 6 грн. Обычно хлеб выпекают на полностью автоматизированном оборудовании, а работает оно за счет газа, который подорожал в десять раз.

Именно рекордные цены на голубое топливо вынудили пекарей в прошлом году поднять цены на хлеб на 20%.

За дорогой газ заплатим, мы с вами, потребители. С такой ценой на голубое топливо пекари говорят, что работают себе в убыток. Если правительство не поможет, цены на хлеб производители поднимут еще на 30%. И тогда батон действительно станет золотым.

От повышения продовольственных цен страдает весь мир. Газ подорожал повсюду. Причин несколько: во-первых, высок спрос. Во-вторых, малые запасы в хранилищах. И, наконец, российский Газпром, искусственно ограничивающий поставки топлива на европейский рынок. А поскольку газ необходим во многих отраслях производства, его высокая цена привела к инфляции. То есть рост цен на все.

Постоянный спутник инфляции – обесценивание государственной валюты. На прошлой неделе через несколько дней гривна обвалилась более чем на 50 коп. Доллар перевалил за 28 грн. Что дальше? Люди ожидают худшего сценария.

Эксперты успокаивают, глобального обвала не будет. Последние годы гривна достаточно стабильна.

Но каким бы ни был курс доллара, в этом году мир неизбежно столкнется, как минимум, с тремя глобальными кризисами: финансовым, энергетическим и продовольственным. Но какой стресс все это принесет именно нашему кошельку? В 2021 году инфляция в Украине превысила ожидания вдвое. Достигла не 5%, как надеялись в правительстве, а аж 10%.

Больше всего в потребительской корзине подорожали сахар — на 61,5%, масло — на 58%, а яйца — на 47%. Мясо выросло в цене примерно на 10%, а мука — на 22%.

За прошлый год цена электроэнергии выросла на 30%. И снова за ее удорожание заплатили и еще заплатим мы с вами. На молокозаводе говорят, что цену на свои продукты подняли на 15%, а иногда даже на 20%. И рост цен в этом году продолжится.

Проще говоря к вашему привычному семейному бюджету, который вы закладываете на продукты, нужно будет добавить пятую часть от того, что вы тратите сейчас.

Погасить ценовой пожар пытаются в правительстве. Кабмин утвердил порядок продажи газа по льготным ценам для производителей продуктов питания.

Кроме того, в правительстве уже говорят о введении сниженной или вообще нулевой ставки НДС именно для продуктов питания. В настоящее время в Украине налог на добавленную стоимость составляет 20% абсолютно на всю продукцию. Его могут снять вообще.

Очевидно, что финансовая турбулентность в 2022 году будет только расти. Насколько сильно мы ощутим это на наших кошельках будет зависеть от антикризисного менеджмента правительства и глобальных экономических процессов в мире.