Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина / Общество

В Украине в январе подорожает хлеб: на сколько вырастут цены

Анастасія Мазур ведуча програми Факти

Генеральный директор Укрхлебпрома Александр Васильченко заявил, что в январе цены на хлеб повысятся на 10%, и в дальнейшем будут расти.

По его словам, это связано с высокой ценой на газ для предприятий, которая за год выросла в 10 раз. Поэтому хлебопекарные предприятия терпят убытки.

Если на топливо для таких предприятий правительство не установит льготный тариф, цены продолжат расти.

Ранее Государственная служба статистики сообщила, что по итогам 2021 года потребительская инфляция в Украине (рост потребительских цен) составила 10%. По сравнению с показателями 2020 года она удвоилась.

Читайте
В Украине могут ввести продуктовые карточки – советник президента по экономике

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Кабмин ограничил наценку еще на 9 продуктов питания на время карантина
Кабмин ограничил наценку еще на 9 продуктов питания на время карантина
В Украине резко возросло потребление электроэнергии, газа – снизилось
В Украине резко возросло потребление электроэнергии, газа – снизилось
Инфляция в Украине за год удвоилась и составила 10%: что подорожало больше всего
Инфляция в Украине за год удвоилась и составила 10%: что подорожало больше всего
В Украине могут ввести продуктовые карточки – советник президента по экономике
В Украине могут ввести продуктовые карточки – советник президента по экономике
Цены на энергоносители и курс доллара: чего ждать Украине от протестов в Казахстане
Цены на энергоносители и курс доллара: чего ждать Украине от протестов в Казахстане
В Украине обнародовали перечень производителей социально значимых продуктов
В Украине обнародовали перечень производителей социально значимых продуктов
Одним из погибших на Азовстали оказался несовершеннолетний — его искали больше суток
Одним из погибших на Азовстали оказался несовершеннолетний — его искали больше суток
В 2021 году транзит российского газа по территории Украины упал на 25%
В 2021 году транзит российского газа по территории Украины упал на 25%
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка