В Украине в январе подорожает хлеб: на сколько вырастут цены

Генеральный директор Укрхлебпрома Александр Васильченко заявил, что в январе цены на хлеб повысятся на 10%, и в дальнейшем будут расти.

По его словам, это связано с высокой ценой на газ для предприятий, которая за год выросла в 10 раз. Поэтому хлебопекарные предприятия терпят убытки.

Если на топливо для таких предприятий правительство не установит льготный тариф, цены продолжат расти.

Ранее Государственная служба статистики сообщила, что по итогам 2021 года потребительская инфляция в Украине (рост потребительских цен) составила 10%. По сравнению с показателями 2020 года она удвоилась.

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