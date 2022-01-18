Рекордна минулорічна інфляція, найімовірніше, не скине оберти і у 2022 році. А тому ціни разом із нею знову полетять угору. А от цінність гривні, за яку усі ми із вами працюємо, навпаки, попрямує вниз.

Сьогодні за батон ви платите приблизно 20 грн, але вже за кілька місяців вам, ймовірно, доведеться додати до цієї суми ще 6 грн. Зазвичай хліб випікають на повністю автоматизованому обладнанні, а воно працює на газу, який подорожчав вдесятеро.

Саме рекордні ціни на блакитне паливо змусили пекарів торік підняти ціни на хліб на 20%.

За дорогий газ заплатимо, ми із вами, споживачі. З такою ціною на блакитне паливо, пекарі кажуть, що працюють собі у збиток. Якщо уряд не допоможе, ціну на хліб виробники піднімуть ще на 30%. І тоді батон дійсно стане золотим.

Від підвищення продовольчих цін потерпає увесь світ. Газ подорожчав усюди. Причин кілька: по-перше, високий попит. По-друге, малі запаси у сховищах. І врешті, російський Газпром, який штучно обмежує постачання палива на європейський ринок. А позаяк газ необхідний у багатьох галузях виробництва, його висока ціна спричинила інфляцію. Тобто зростання цін на усе.

Незмінний супутник інфляції – знецінення національної валюти. Минулого тижня за кілька днів гривня обвалилася більше ніж на 50 коп. Долар перевалив за 28 грн. Що далі? Люди очікують найгіршого сценарію.

Експерти ж заспокоюють, глобального обвалу не буде. Останні роки гривня доволі стабільна.

Але хоч би яким був курс долара, цього року світ неминуче стикнеться щонайменше з трьома глобальними кризами: фінансовою, енергетичною та продовольчою. Але який стрес усе це принесе саме нашому гаманцю? У 2021 інфляція в Україні перевищила очікування удвічі. Сягнула не 5%, як сподівалися в уряді, а аж 10%.

Найбільше у споживчому кошику подорожчали цукор, – на 61,5%, олія, – на 58%, а яйця, – на 47%. М’ясо зросло у ціні приблизно на 10%, а борошно – на 22%.

За минулий рік ціна електроенергії зросла на 30%. І знову за її здорожчання заплатили і ще заплатимо ми з вами. На молокозаводі кажуть, ціну на свої продукти підняли на 15%, а подекуди навіть на 20%. І зростання цін цьогоріч продовжиться.

Простіше кажучи до вашого звичного сімейного бюджету, який ви закладаєте на продукти, треба буде додати п’яту частину від того, що ви витрачаєте зараз.

Погасити цінову пожежу намагаються в уряді. Кабмін затвердив порядок продажу газу за пільговими цінами для виробників продуктів харчування.

Окрім того, в уряді вже говорять про запровадження зниженої або й узагалі нульової ставки ПДВ саме для продуктів харчування. Нині в Україні податок на додану вартість становить 20% абсолютно на усю продукцію. Його можуть зняти взагалі.

Очевидно, що фінансова турбулентність у 2022 році лише зростатиме. Наскільки сильно ми відчуємо це на наших гаманцях, залежатиме від антикризового менеджменту уряду та глобальних економічних процесів у світі.