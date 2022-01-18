Оформление электронных полисов автогражданки временно приостановлено. Причиной послужил сбой в работе баз данных Моторного (транспортного) страхового бюро (МТСБУ). Об этом сообщают сайты страховых компаний и агрегаторов по продаже полисов.

Страховые компании отмечают, что могут отправить почтой полис в печатной версии. Его можно забрать в отделении.

В то же время точно не понятно, как и будет ли действовать бумажная автогражданка до момента возобновления работы реестра и внесения в него данных проданных полисов.

Экономическая правда пишет, что для возобновления работы баз данных МТСБУ понадобится около недели.

Причиной сбоя в работе реестра МТСБУ стала кибератака на сайты государственных органов, произошедшая 14 января.

В Госспецсвязи 17 января заявили, что реестр, содержащий персональные данные миллионов украинских автовладельцев, не был поврежден. В ближайшее время ему предстоит возобновить свою работу.

Масштабная хакерская атака на правительственные сайты в Украине и сервис Дія была совершена в ночь на 14 января.

Пострадали сайты Министерства образования и науки Украины, Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, ГСЧС, Кабинета министров, Минэнерго и другие.

Всего было атаковано более 70 государственных веб-сайтов, десять из которых подверглись несанкционированному вмешательству.

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Источник: Экономическая правда