Оформлення електронних полісів автоцивілки тимчасово призупинено. Причиною став збій в роботі баз даних Моторного (транспортного) страхового бюро (МТСБУ). Про це повідомляють сайти страхових компаній та агрегаторів з продажу полісів.

Страхові компанії зазначають, що можуть відправити поштою поліс у друкованій версії. Його також можна забрати у відділені.

Водночас достеменно не зрозуміло, яким чином і чи діятиме паперова автоцивілка до моменту відновлення роботи реєстру та внесення в нього даних проданих полісів.

Видання Економічна правда пише, що для відновлення роботи баз даних МТСБУ знадобиться близько тижня.

Причиною збою в роботі реєстру МТСБУ стала кібератака на сайти державних органів, що сталася 14 січня.

У Держспецзв’язку 17 січня заявили, що реєстр, який містить персональні дані мільйонів українських автовласників, не було ушкоджено. Найближчим часом він має відновити свою роботу.

Масштабна хакерська атака на урядові сайти в Україні та сервіс Дія була здійснена в ніч на 14 січня.

Постраждали сайти Міністерства освіти і науки України, Міністерства закордонних справ, Міністерства внутрішніх справ, ДСНС, Кабінету міністрів, Міненерго та інші.

Загалом було атаковано понад 70 державних веб-сайтів, десять з яких зазнали несанкціонованого втручання.

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Джерело: Економічна правда