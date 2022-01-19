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Факты / Украина / Общество

С купола Софийского собора в Киеве сорвало огромный крест

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Софійський собор

Сильный ветер сорвал с одного из куполов Софийского собора в Киеве трехметровый крест.

Об этом сообщила пресс-служба Национального заповедника София Киевская.

В результате происшествия, которое случилось ночью пятницы, 14 января, никто не пострадал.

Поврежденная часть была отправлена на экспертизу для выяснения причин произошедшего.

В последний раз кресты на куполах Софии Киевской заменялись в 1978-1979 годах. Советские реставраторы обернули металл медью, что, вероятно, и стало причиной разрушения.

Отметим, собор является первым памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО на территории Украины. Он был внесен в соответствующий список еще в 1990 году.

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