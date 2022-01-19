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З купола Софійського собору у Києві зірвало величезний хрест

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Софійський собор

Сильний вітер зірвав із одного з куполів Софійського собору у Києві триметровий хрест.

Про це повідомила прес-служба Національного заповідника Софія Київська.

Внаслідок пригоди, яка сталася вночі п’ятниці, 14 січня, ніхто не постраждав.

Пошкоджену частину було відправлено на експертизу для з’ясування причин того, що сталося.

Востаннє хрести на куполах Софії Київської замінювалися у 1978-1979 роках. Радянські реставратори обернули метал міддю, що, мабуть, і спричинило руйнування.

Зазначимо, що собор є першою пам’яткою Світової спадщини ЮНЕСКО на території України. Він був внесений до відповідного списку ще 1990 року.

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