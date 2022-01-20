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Факты / Украина / Общество

Электронные больничные в Украине: работникам выплатили около 5 млрд грн

Юля Захарченко редактор ленты
лікарняний, лікарня

После старта реформы больничных летом 2021 года работодатели подали на компенсацию в Фонд социального страхования более 2 млн электронных листков нетрудоспособности работников.

По данным Фонда соцстрахования, сумма начисленной материальной помощи по электронным документам составляет около 5 млрд грн.

В ведомстве напомнили, что дата перечисления денег по е-больничному зависит от дня, когда работодатель подал заявление-расчет. Аналогичная система работает с бумажным документом.

Работнику поступают средства в ближайший после дня назначения пособия срок, установленный для выплаты зарплаты, или сразу после получения денег от Фонда соцстрахования.

Чтобы отследить состояние финансирования дистанционно, необходимо знать дату, когда подали заявление. Работники могут узнать его у работодателя или в отделении фонда, в котором его зарегистрировали.

Зная день получения ведомством документа, можно отследить состояние начисления денег по своему е-больничному онлайн в Telegram-канале ФССУ по тегу #фінансування_оперативно.

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Фото: Depositphotos

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