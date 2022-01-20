Після старту реформи лікарняних влітку 2021 року роботодавці подали на компенсацію до Фонду соціального страхування понад 2 млн електронних листків непрацездатності працівників.

За даними Фонду соцстрахування, сума нарахованої матеріальної допомоги за електронними документами становить майже 5 млрд грн.

У відомстві нагадали, що дата перерахування грошей за е-лікарняним залежить від дня, коли роботодавець подав заяву-розрахунок. Аналогічна система працює з паперовим документом.

Працівнику надходять кошти у найближчий після дня призначення допомоги термін, встановлений для виплати зарплатні, або одразу після отримання грошей від Фонду соцстрахування.

Щоб відслідкувати стан фінансування дистанційно, необхідно знати дату, коли подали заяву. Працівники можуть дізнатися її у роботодавця або відділенні фонду, в якій його зареєстрували.

Знаючи день отримання відомством документу, можна відстежити стан нарахування грошей за своїм е-лікарняним онлайн у Telegram-каналі ФССУ за тегом #фінансування_оперативно.